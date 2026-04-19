韓国で交通事故発生件数と負傷者数が全体的に減少傾向にある一方、死者数はむしろ増加していることがわかった。65歳以上の高齢ドライバーが引き起こした事故による犠牲者が急増したことが、決定的な原因として指摘されている。【画像】韓国マラソン大会で選手が乗用車に追突され重傷…運転手は70代だった4月16日、警察庁と韓国道路交通公団が共同で分析して発表した2025年の交通事故統計によると、2025年に韓国全国で発生した交通