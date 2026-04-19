帝国データバンクは4月17日、「ナフサ関連製品」サプライチェーン動向分析調査の結果を発表した。本調査では、保有する企業データベースのうち、ナフサ由来の川上・川中製品(基礎化学製品)を製造する主要な石油化学製品メーカー52社から「直接」製品等の仕入れを行う企業(一次取引先)、一次取引先から「間接的に」仕入れを行う企業(二次取引先)までのサプライチェーン上にいる「製造業」について調査・分析をおこなった。○ナフサ