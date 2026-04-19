櫻井翔が主宰する新ゲームバラエティが、ついにベールを脱ぐ。20日スタートのフジテレビ系『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(毎週月曜20:00〜)では、Snow Man・宮舘涼太率いる“アイドル俳優軍”と、劇団ひとり率いる“芸人バラエティ軍”が、オリジナルゲームで激突。初回から宮舘がまさかのピンチに陥るほか、本郷奏多とDAIGOの心理戦、櫻井自ら助っ人となる“櫻井チャンス”など、見どころが続々だ。(後列左から)角田夏実、猪狩蒼弥