エアトリは4月17日、「夫婦の旅行に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年4月13日〜4月14日、全国の20代〜50代の既婚男女1,000人を対象にインターネットで行われた。○夫婦の7割以上が旅行を希望「家事や仕事から強制的に離れ、夫婦でゆっくり旅行に行ってみたいか」を聞いたところ、「ぜひ行ってみたい(34.1%)」と「機会があれば行ってみたい(37.2%)」が上位に入った。合計すると7割以上が夫婦での旅行に前向きであるこ