YouTubeはここ数か月、動画とライブ配信の双方で広告が増えているとの批判を受けています。そんななか、特定の条件下でライブ配信中に表示される広告を減らすアップデートを導入したことが明らかになりました。 ↑盛り上がると広告がなくなる（画像提供／Lorenzi／Unsplash）。 公式ブログによると、対象となるのは「自動広告」を有効にしているライブ配信です。自動広告とは、プラットフォーム側のシステムが広告の挿入場所