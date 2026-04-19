エレコムの「充電ケーブルショルダーストラップ P-STSDH1CC06WH」は、内部にUSBケーブルを組み込んだスマートフォン用ストラップです。プレゼント企画用にエレコムから提供してもらった品を実際に使って見ました。充電ケーブルショルダーストラップ - P-STSDH1CC06WHhttps://www.elecom.co.jp/products/P-STSDH1CC06WH.htmlこれが「充電ケーブルショルダーストラップ P-STSDH1CC06WH」のパッケージ。ケーブルと、装着方法等が書か