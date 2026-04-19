ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が19日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との“美脚”黒ミニスカート姿での散歩ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お仕事前に友達と一緒にお散歩」とつづり始めた。そして「平和」とTシャツ＆黒ミニスカート姿で愛犬との2ショットを公開した。最後に「今夜も生放送よろしくお願いします」と締めた。ネットでは「可愛い」「超絶可愛い」「可愛いコーデでお似合い」