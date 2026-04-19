防衛省などによりますと、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射しました。複数の政府関係者によりますと、日本のEEZ（＝排他的経済水域）の外にすでに落下したとみられるということです。高市総理大臣は発射を受けて、19日午前6時19分、情報収集・分析に全力を挙げ、国民に対して、迅速・的確な情報提供を行うこと、航空機、船舶等の安全確認を徹底すること、不測の事態に備え、万全の態勢をとることの3点について関係省