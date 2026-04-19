漫画家でエッセイストの東海林さだおさんが亡くなりました。享年88歳。文藝春秋に勤務していたときに担当編集者であった私とは20歳近い年上でしたが、年齢差をまったく感じない、気持ちも身体も若い人だっただけに、もうあの文章が読めないのか、と思うと寂しい限りです。記事前編は【≪追悼・東海林さだお≫「担当編集者を集めて、お寿司を握ることも」気遣いと愛情にあふれた「知られざる素顔」】から。いつまでも若々しかった