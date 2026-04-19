ジャンボ尾崎選手が亡くなり先日、盛大な送る会が開かれました。日本のいや世界のゴルフ史に残る偉業を成し遂げた人物であることには間違いありません。ただその偉業の陰に名参謀、後藤修の存在があったのですが、全く触れられていないのも、なんだか淋しいなあという気分です。丁度このタイミングで、NHKがジャンボ尾崎の番組をオンエアしていました。「アナザーストーリーズ運命の分岐点」でジャンボ尾崎の人生に、様々な角度か