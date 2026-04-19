◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト4×-3巨人(18日、神宮球場)ヤクルトは1点ビハインドで迎えた9回に、巨人の守護神・マルティネス投手をとらえ劇的サヨナラ勝利。同点タイムリーを放ち、三盗でサヨナラ好機を呼んだ丸山和郁選手がヒーローインタビューに登場しました。お立ち台にあがって「最高です！」と笑顔をはじけさせた丸山選手。同点打を放った場面を「めっちゃ緊張しました」と振り返ります。この日は7回の代走から試合に出場