◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト4×-3巨人(18日、神宮球場)

ヤクルトは1点ビハインドで迎えた9回に、巨人の守護神・マルティネス投手をとらえ劇的サヨナラ勝利。同点タイムリーを放ち、三盗でサヨナラ好機を呼んだ丸山和郁選手がヒーローインタビューに登場しました。

お立ち台にあがって「最高です！」と笑顔をはじけさせた丸山選手。同点打を放った場面を「めっちゃ緊張しました」と振り返ります。この日は7回の代走から試合に出場。9回がこの日の第1打席となりましたが、高めのスライダーをしっかりととらえ左翼手の頭上を越える同点打としました。

さらに1アウト2塁で迎えた長岡秀樹選手の打席では、果敢に三塁へ盗塁を決めチャンスを拡大。「チャンスだったので、1つでも先の塁に行こうと思って、思い切って行きました」と振り返りました。この好機を生かし長岡選手は、ショートのグラブをはじくセンターへのサヨナラ打。「もうちょっとキレイなヒットを打ってほしかったです」と語り、横で聞いていたつば九郎もツッコミを入れました。

サヨナラの好機を生んだ三盗について、池山隆寛監督は「丸山選手の好判断だったと思います」と称賛。サインが出ていたのか聞かれると「まぁまぁまぁ、そこは、選手を褒めてあげてください」と濁しながら笑みを見せました。