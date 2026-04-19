昨年、自身初のタイトルとなるセ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得し、今年３月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選ばれた広島カープの小園海斗選手（25）の妻で、インフルエンサーの渡辺リサさん（24）が自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルを披露し、SNS上で話題となっています。【写真】「バリかわ！」スタイル抜群の渡辺リサさん「ヘアセットしてまらった」とハートの絵文字