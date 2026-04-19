俳優荒木飛羽（20）が18日、都内でカレンダー発売イベント取材会に出席した。癒やしをテーマにパジャマ姿を披露。「家でもダッフィーのぬいぐるみを抱いて寝るので素の自分を出せた」とおちゃめに笑った。10月期の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に向けては「プライベートで10キロ走ったり、練習会も参加しました。今も夜中に1、2時間走ってます」とストイックさをのぞかせた。