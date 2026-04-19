タレント武田真治（53）が18日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後7時54分＝関西ローカル）に出演。09年に亡くなったロックミュージシャンの忌野清志郎さんとの思い出について語った。武田は俳優活動のほか、サックス奏者としても活動。2000年より2年間、当時忌野さんが率いていたバンド「RUFFYTUFFY」の全国ツアーに参加した。忌野さんの代表曲といえば、「RCサクセション」の「雨あがりの夜空に」がよく知られている