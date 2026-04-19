BTSが世界34都市・85公演を巡るツアーの日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』が、4月17日・18日にわたって、東京ドームで開催された。2日間で計約11万人を動員した同公演。ライターの岸野恵加による、2日目のレポートをお届けする。【ライブ写真を見る】『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』4月9日に韓国・高陽の総合運動場メインスタジアムでスタートしたワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』。東京ドームは2