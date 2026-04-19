【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。4月19日の舞台は、神奈川県横浜市青葉区に位置するいちご農園。ゲストに日本を代表するパティシエ・鎧塚俊彦を迎え、小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）とともに、鎧塚ならではのアイデアで家庭でも楽しく挑戦できる、今が旬のいちごスイーツを