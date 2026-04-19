ソフトバンクから福岡県内の小学生にオリジナル文具が贈呈される。新1年生には下敷き、新4年生にはクリアファイルを5月中旬から順次配布。今回で12回目となる取り組みで、小久保監督と選手会長の栗原が代表した児童にそれぞれを手渡した。栗原は「たくさんの夢を持ってこれからも生活していってほしいなと思います」とメッセージを送った。