日本ハム・新庄剛志監督（５４）が１８日、西武戦（エスコン）前に漏らした「ブラックジョーク」がチーム周辺で話題をさらっている。指揮官はこの日、デーゲームに臨む全体練習中の午前１１時過ぎに、ベンチ裏から真っ白なパーカーを身にまとい登場。そのまま普段通りグラウンドに向かうと思いきや、おもむろに一塁側カメラマン席前に陣取る記者の方へ歩み寄り、こう話し始めた。「２０年前の今日、オレ、引退発表して日本一に