小柳署長から感謝状を受け取る下さん（写真右）＝１４日、南警察署特殊詐欺の被害を防いだとして、南署は１４日、警備会社ＡＬＳＯＫ上大岡営業所（横浜市港南区）の警備員下雄大郎さん（３９）＝同市金沢区＝に感謝状を贈呈した。設備の修理のために訪れていた同市南区のＡＴＭで、様子のおかしかった同区在住の８０代女性に気付き、適切に声をかけたことが奏功した。署などによると、下さんは３月２６日午前、携帯電話で通話