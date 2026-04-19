芝クッション値9.5＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前12.3％、4角10.2％ダートG前3.0％、4角5.1％※土曜午前6時。芝は3〜4角にかけて内柵沿いに若干傷みがある。それでも土曜は逃げ先行馬が残るケースが多かった。スピード型が有利。ダートも引き続き前優勢の傾向だ。