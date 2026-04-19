▼3着フォージドブリック（大江原）飛越はスムーズだった。まだ幼く、これからの馬だけど頑張ってくれた。今後が楽しみ。▼5着ネビーイーム（小牧）メンタルに心配な部分があったので自分のペースで行ける位置で。落ち着いて走ってくれた。▼6着サンデイビス（上野）1歩目で少し寄られてリズムを崩し、立て直すのに時間がかかった。▼7着ヘザルフェン（森一）跳びが安定していたし、道中もいい雰囲気。この経験を次に生か