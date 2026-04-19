環境省は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種で、家庭用エアコンの冷媒に使われる「フロン類」の回収規制を強化する方針を固めた。大気中に放出させた場合に罰金などを科す「フロン排出抑制法」を来年にも改正し、現在は業務用機器が対象の規制を家庭用に広げる。古い家電を引き取って廃棄する業者らにフロン回収を徹底させ、排出減につなげる。フロンは、温室効果が二酸化炭素の最大１万倍超あり、排出減が世界的な課