環境省は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種で、家庭用エアコンの冷媒に使われる「フロン類」の回収規制を強化する方針を固めた。

大気中に放出させた場合に罰金などを科す「フロン排出抑制法」を来年にも改正し、現在は業務用機器が対象の規制を家庭用に広げる。古い家電を引き取って廃棄する業者らにフロン回収を徹底させ、排出減につなげる。

フロンは、温室効果が二酸化炭素の最大１万倍超あり、排出減が世界的な課題となっている。日本はフロン排出抑制法で、廃棄される業務用エアコンなどを対象に、業者らがフロンを回収せず放出させた場合、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金を科している。

同省は、家庭用についても、正当な理由なくフロンを放出させた業者らに罰則を科す方針で、今冬までに新たな規制強化策をまとめて来年の法改正を目指す。

家庭用エアコンのフロンは本来、家電リサイクル法でメーカーに回収を義務づけている。個人がエアコンを交換・廃棄する際、有料で引き取った小売業者経由でメーカーが回収する。

しかし、個人によっては「無料引き取り」をうたう業者に廃棄を依頼したり、自宅の建て替え時に解体業者に廃棄を任せたりしている。業者の一部は市場価値のある金属のみ取り出し、フロン回収を怠っている。

現在、主に使われるフロンはオゾン層を破壊しない「代替フロン」だ。同省の推計では、２０２４年に廃棄されたエアコンの使用済み代替フロンが回収された台数は業務用５３％、家庭用４５％にとどまる。リサイクルに回らない家庭用の多くは未回収とみられている。

政府は、代替フロンの年間排出量（二酸化炭素換算）を３０年までに１３年比で６割減とする目標を掲げるが、エアコン需要の高まりなどで、２３年の排出量は１３年比４４％増の３１７０万トンと逆に増加。家庭用エアコンの廃棄時の排出量は６６４万トンで全体の２割に上る。

◆フロン類＝空気中の熱を放出・吸収する性質を利用し、エアコンなどの冷媒に使用。オゾン層を破壊する「特定フロン」は生産が規制され、現在は「代替フロン」が広く活用される。