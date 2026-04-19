Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンと超人気インフルエンサーのキム・カーダシアンの交際が順調に発展しているようだ。超セレブカップルは２月にロンドンやパリでのデートや、米ＮＦＬスーパーボウル観戦などが激写されて交際説が浮上。３月末のＦ１日本グランプリ（ＧＰ）前には堂々と?原宿デート?する様子の画像が数多く拡散され、７日にはハミルトンがカーダシアンを愛車の助手席に乗せた動画を自身のインスタグラムで公開