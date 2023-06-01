プレミアリーグ 25/26の第33節 リーズとウルバーハンプトンの試合が、4月18日23:00にエランド・ロードにて行われた。 リーズは田中 碧（MF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ノア・オカフォー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、アンヘル・ゴメス（MF）、ジャンリク