プレミアリーグ 25/26の第33節 リーズとウルバーハンプトンの試合が、4月18日23:00にエランド・ロードにて行われた。

リーズは田中 碧（MF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ノア・オカフォー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、アンヘル・ゴメス（MF）、ジャンリクネ・ベルガルド（MF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。リーズのノア・オカフォー（FW）のアシストからジェームス・ジャスティン（DF）がゴールを決めてリーズが先制。

さらに20分リーズが追加点。ブレンデン・アーロンソン（MF）のアシストからノア・オカフォー（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

38分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。アンヘル・ゴメス（MF）からマテウス・マネ（FW）に交代した。

ここで前半が終了。2-0とリーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウルバーハンプトンは後半の頭から選手交代。ジャクソン・チャチュア（DF）からペドロ・リマ（DF）に交代した。

67分、リーズが選手交代を行う。ノア・オカフォー（FW）からウィルフリード・ニョント（FW）に交代した。

67分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ジャンリクネ・ベルガルド（MF）からロドリゴ・ゴメス（FW）に交代した。

75分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ラディスラフ・クレイチ（DF）に代わり黄 喜燦（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

77分、リーズが選手交代を行う。ブレンデン・アーロンソン（MF）からイリヤ・グルエフ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+5分リーズが追加点。ドミニク・キャルバートルウィン（FW）がPKで3-0。3点差となる。

その後もリーズの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リーズが3-0で勝利した。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は先発し90+6分までプレーした。

2026-04-19 01:10:10 更新