シンガー・ソングライターの尾崎亜美が１８日、東京・タワーレコード渋谷店でデビュー５０周年企画ベスト盤「ＡｍｉｉＯｚａｋｉ５０ｔｈＡｍｉｉ―ｖｅｒｓａｒｙ〜２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙＢｅｓｔ」「―２１ｔｈＣｅｎｔｕｒｙＢｅｓｔ」のリリースを記念した初のインストアイベントを開催した。高橋修氏（元ミュージック・マガジン編集長）が司会を担当。公開インタビュー形式のトークライブには約９０人が集