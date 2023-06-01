現地４月18日に開催されるプレミアリーグ第33節で、三笘薫を擁する９位のブライトンが、降格圏の18位に沈むトッテナムと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。三笘は左足首を負傷した先月４日のアーセナル戦（０−１）以来の先発復帰が期待されたが、この日もベンチスタートとなった。 28歳の日本代表MFは前節のバーンリー戦（２−０）では80分から出場。すると、89分にゴール前での混戦