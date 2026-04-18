１８日午後４時２０分頃、長野県安曇野市明科光で、「住宅の中から白煙が出ている」と近隣住民から１１９番があった。約３時間後に鎮圧されたが、木造２階住宅を焼き、焼け跡から２人の遺体が見つかった。安曇野署が出火原因や身元を調べている。