18日夕方、安曇野市で木造2階建て住宅を全焼する火事があり、現場から2人の遺体が見つかりました。消防によりますと、18日午後4時半前、安曇野市明科光で「建物から白煙が出ている」と近所の人から通報がありました。火は3時間後に鎮圧状態となりましたが、木造2階建て住宅を全焼したということです。現場からは身元が分からない2人の遺体が見つかりました。警察によりますと18日午後10時半現在、この家の住人と連絡が取れていない