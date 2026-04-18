現地時間4月16日、コンゴ共和国のサスヌゲソ大統領の招待を受け、習近平国家主席の特使を務める全国人民政治協商会議の邵鴻（ショウ・ホン）副主席は、コンゴ共和国の首都ブラザビルで行われたサスヌゲソ大統領の就任式に出席しました。17日、サスヌゲソ大統領は大統領府で邵鴻特使と会談しました。邵鴻特使は「中国側は中国・コンゴ関係の発展を非常に重視している。両国首脳の合意をしっかりと実行に移し、互恵・ウィンウィンの