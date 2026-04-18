指原莉乃プロデュースの12人組アイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が18日、横浜市のぴあアリーナMMで「JJ50thAnniversary Fest2026」に出演した。「ブルーハワイレモン」「初恋シンデレラ」、今年2月発売の最新曲「電話番号教えて！」など全5曲を披露した。「本日はJJさんの記念ステージに出演させていただけてとてもうれしいです。ありがとうございます。創刊50周年おめでとうございます！」とあいさつし、元気いっ