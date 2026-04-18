2025年京都記念（G2）などを制したヨーホーレイク（牡8・栗東・友道康夫厩舎）が、4月18日付で競走馬登録を抹消された。今後は競馬学校で乗馬となる予定。【京都記念】ヨーホーレイクが重賞3勝目…チェルヴィニアは直線失速長きに渡って活躍ヨーホーレイクは2018年生まれ。父ディープインパクト、母クロウキャニオンという良血で、中距離路線を中心に活躍した。2022年の日経新春杯（G2）で重賞初制覇を果たすと、2024年鳴尾記