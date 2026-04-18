マイナーリーグでの一幕マイナーリーグで17日（日本時間18日）、頭部死球から一触即発の事態が起こった。レッドソックス傘下3Aウースターのブレイデン・ウォード外野手が頭部死球を受けて激怒。バットを投手に向かって投げつけ、両軍がヒートアップした。同日のブルワーズ傘下ナッシュビルとのダブルヘッダー2試合目に「9番・左翼」で出場したウォードは、2回の第1打席で左腕クーナーのボールが頭部に直撃。激怒したウォードは