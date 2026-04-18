【モデルプレス＝2026/04/18】超ときめき◆宣伝部（※◆は正式にはハートマーク）の菅田愛貴が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】菅田愛貴、ミニスカから美脚披露◆超ときめき宣伝部・菅田愛貴、ミニスカから美脚披露花冠を被って登場した菅田。デニムのミニスカートからはスラリと伸びた脚がのぞ