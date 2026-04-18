俳優田村亮（79）が18日、都内で映画「宮古島物語ふたたヴィラかんかかりゃの願い」初日舞台あいさつに出席した。同作は沖縄・宮古島の小さなホテルを舞台に、人々の絆と再生を描くヒューマンドラマ「宮古島物語ふたたヴィラ」シリーズの第3弾。同作を「宮古島映画祭でチラッと見ただけで、腰を据えて見なかった。東京で封切らないかなと楽しみにしていました。宮古島の素晴らしさを目に焼き付けてください」とアピールした。同