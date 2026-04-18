「ヤクルト４−３巨人」（１８日、神宮球場）ヤクルトの九回の攻撃中に、隣のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）から花火が打ち上がり、試合が一時中断するハプニングがあった。ヤクルトは２−２の九回に、巨人の守護神・マルティネスを攻略。先頭の田中が右翼線二塁打を放つと、続く丸山和の左翼頭上を破る適時二塁打で同点とした。続く武岡を空振り三振に仕留めたところで巨人の内海投手コーチがマウンドへ。タイムが解け、