18日午後、県北部を震源とする地震が相次ぎ、大町市で震度5強を観測しました。気象庁は、さらに強い揺れに注意するよう呼び掛けています。午後1時20分ごろ、県北部を震源とする地震がありました。【震度５強】大町市美麻【震度５弱】長野市中条また、午後2時54分ごろにも、最大震度５弱の地震が発生しました。【震度５弱】大町市美麻大町市八坂長野市中条県などによりますと、人的被害は確認されていません。（18日20時45分現