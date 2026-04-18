部族を率いて世界を旅しながら拠点を構えて資源を確保し、他の部族と生き残りを懸けて争うボードゲーム「デワン」がホビージャパンからリリースされています。GIGAZINE春のプレゼント企画の景品として用意してもらったので、どんなゲームかを実際に遊んで確かめてみました。デワン | ANALOG GAME INDEXhttps://hobbyjapan.games/dewan/◆開封デワンの外箱はこんな感じ。プレイ人数は2〜4人、プレイ時間は40分、対象年齢は10歳以上