金吾堂製菓が展開する「厚焼」「ほろほろ焼」「パリッと煎」の米菓主要3ブランドの売上が前期（9月期）、プラスで着地し、価格改定後の今期滑り出しも好調を維持している。昨年9月には、原材米高騰などコストアップを受けて価格改定を実施。「厚焼」「ほろほろ焼」は出荷価格を数％引き上げ、「パリッと煎」は内容量を1枚減らして出荷価格を据え置く実質的な値上げを行った。価格改定後も主要3ブランドの販売数量は前年を上