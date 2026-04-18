アサヒ飲料の「ワンダ」は、昨年発売したペットボトル（PET）コーヒー「ワンダ クリアブラック」「同 ロイヤルラテ」を新たな朝専用コーヒーとして刷新し、「ワンダ モーニングアメリカーノ ブラック」（以下、ブラック）と「同 ラテ」（以下、ラテ）を3月3日から発売している。荒川浩一マーケティング本部マーケティング三部コーヒーグループグループリーダーは「良かった点を引き継ぎつつ、新・朝専用コーヒーとして、『ワン