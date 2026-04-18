◆体操全日本個人総合選手権第３日（１８日、高崎アリーナ）体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねた大会で、女子決勝が行われ、昨年の世界選手権種目別の床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、合計１０６・９６５点で５位にとどまり、初優勝には届かなかった。予選を３位で迎えた決勝は、ゴールドの「アイタード」で