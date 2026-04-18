イランメディアなどによりますと、イラン軍の報道官は18日、ホルムズ海峡を再び厳格に管理する状態に戻したと発表しました。またイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師もSNSに投稿した声明で「イランの海軍は敵に新しい痛烈な敗北を与える準備ができている」と表明しました。こうした中、イギリスの海事機関はホルムズ海峡に近いオマーン沖の海域でタンカーが銃撃を受ける事件が発生したと発表しました。発砲したのはイランの革