グラビア界期待のニューヒロイン・溝端葵＆高野真央が表紙＆巻頭を飾るグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』が、4月13日に発売された。 『FRIDAY GOLD 2026 Spring』 『FRIDAY GOLD 2026 Spring』 同誌は、2025年末から2026年2月までに「FRIDAY」で掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したグラビアムック。特別付録は、105分のメイキングDVDとなる。 表紙＆巻頭を飾るのは、昨年デ