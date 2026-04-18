グラビア界期待のニューヒロイン・溝端葵＆高野真央が表紙＆巻頭を飾るグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』が、4月13日に発売された。

『FRIDAY GOLD 2026 Spring』

『FRIDAY GOLD 2026 Spring』

同誌は、2025年末から2026年2月までに「FRIDAY」で掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したグラビアムック。特別付録は、105分のメイキングDVDとなる。

表紙＆巻頭を飾るのは、昨年デビューするや一気にブレイク、メジャー誌のグラビアを総ナメにし、人気拡大中の溝端葵（24）と高野真央（22）。無限の可能性を秘めたニューヒロイン2人がペアを組んだスペシャルグラビアをDVD連動の大ボリューム30ページで掲載している。

その他、志田音々、榎原依那（*）、宮部のぞみ、大西亜玖璃（*）、山岡雅弥＆聖怜、大島璃乃、名前はまだない。（*）、ちーまき、櫻井おとの（*）、山田あい、小池里奈（*）、エリマリ姉妹も登場する（*はDVD未収録）。

書誌情報

グラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』

発行：講談社

発売日：2026年4月13日（月）

価格：1200円(税込)

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