女優・釈由美子の姿にネットは二度見した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し「ＮＨＫ総合『首都圏情報ネタドリ！』生放送に出演してきました」と報告。同番組では富士山噴火について特集し、釈は「登山愛好家」の一人としてスタジオに登場した。レモンイエローのトップスにロングスカートを合わせたコーデ。番組を見たネットは「防災のテレビに釈由美子が出ていてそっちが気になって内容が入ってこない」「久々に