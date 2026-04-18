◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)2点リードで7回を迎えた巨人。2番手の田中瑛斗投手がヤクルトの代打攻勢を浴び、1アウト満塁のピンチを招くも、最少失点でしのぎました。先発・マタ投手は6回1失点の粘投で降板。この間に巨人は佐々木俊輔選手とダルベック選手のソロHRなどで2点リードをつくっていました。7回のマウンドには2番手・田中瑛斗投手が登板。しかし代打攻勢に出たヤクルト打線の前に3連打を浴び1ア