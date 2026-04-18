YGエンターテインメント所属のボーイズグループWINNERのメンバー、ソン・ミノの兵役法違反容疑に関する初公判が、来る4月21日に開かれる。4月21日、ソウル西部地方裁判所刑事10単独は、ソン・ミノと彼の服務管理責任者A氏の兵役法違反容疑に関する初公判を開く予定だ。【話題】ソン・ミノ、懲役刑濃厚か…再入隊の可能性は？これに先立ち、ソウル西部地方検察庁刑事1部は、去る2025年12月30日、2人を兵役法違反の容疑で在宅起訴し