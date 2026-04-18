ラッピング電車完成しました！東武鉄道は2026年4月17日、公式SNSにて「近鉄標準色風ラッピング電車」が完成したと発信しました。【ついに完成！】これが東武の「近鉄そっくり電車」です（写真＆動画）同社と近鉄は営業連携施策として、近鉄は「東武そっくり」の、東武は「近鉄そっくり」のラッピング電車を走らせることを計画。すでに近鉄では1252系の1編成に、東武8000系電車風のラッピングを施して1月から運行しています。